Atalanta, Gasperini chiama un attaccante dal mercato: da Maldini a Beto, tutte le opzioni

Non solo quella uscita dal tunnel dopo il break all’Olimpico, quando ha ripescato energia e determinazione per riacciuffare il pareggio in extremis con la Lazio.e in fiducia dei propri mezzi, al punto da lasciar trasparire dichiarazioni inusuali in città. Come quelle di ieri sera dia fine gara: “. Credo sia un luogo comune: basta vedere la panchina. Aquest’anno”. Difficilmente il tecnico dell’Atalanta si sbilancia in questo modo. E, se aggiungiamo l’altra insolita soffiata, questa volta per voce dell’ad nerazzurroi pezzi del puzzle si incastrano. Manca solo il terzo indizio per fare una prova.

Non arriva dal dsnel pre-gara: “A gennaio il mercato è difficile, se dovessero esserci opportunità le coglieremo, sicuramente mantenendo tutta la rosa”. Quindi, nelle nuove ambizioni di una squadra che, e non sono tante le cose più belle di un trofeo in Europa League, non ci si mette nemmeno al tavolo con il Psg per trattare. Rimarranno, almeno fino a giugno.Per l’attacco in entrata sono sempre tre i nomi più caldi che girano. Quello appunto del giovane figlio d’arte Maldini, che si sta facendo largo nel Monza. Partendo, soprattutto per il suo senso del gol: Gasp l’ha ribadito, se la sua squadra avesse pareggiato prima ieri, anche la vittoria sarebbe stata alla portata. L’Atalanta dalle 11 gare di fila vinte in Serie A non si accontenta più, cerca attaccanti per completare l’opera. C’è sempre anche, che da anni sogna mister Gasperini e la Champions League. E poidove non trova spazio con Conte, già monitorato per diversi mesi dall’Atalanta, ma ad oggi anche dalla Roma.

Qualche nome nuovo, per un affare magari portato avanti nell’ombra, in realtà c’è. Si parla di pezzi grossi come, che al Liverpool non viene impiegato quanto vorrebbe, e, in probabile uscita dallo United. In entrambi i casi, il problema grosso sono gli ingaggi:C’è però anche una vecchia fiamma, che peral gioco offensivo del Gasp:per cui l'Everton chiede 16 milioni. L’Atalanta pensa a formule alternative per l’attaccante: prestito con obbligo condizionato versando subito 8-10 milioni o prestito secco oneroso da