Atalanta, le pagelle di CM: Carnesecchi salva il pareggio, Samardzic sfiora l'impresa

sono ancora una volta i suoi miracoli a salvare l’Atalanta, su Bijol, Sanchez e Pajero.giocatore totale, si vede sia in difesa che a centrocampo, ma soffre un po’ troppo Sanchez e per l’ammonizione perde il posto nella ripresa.appena entra dimostra coraggio, ci prova dinb testa da angolo).frena Kamara ed Ehizibue, eroico anche su Thauvin nonostante la ferita. Costretto a uscire, sfortunato.diffidato, deve entrare per l’infortunio del collega ma non è lucido, regala palla a Pajero con l’uscita disperata di Carnesecchi per evitare il gol e non è l'unico errore).

aiuta la squadra sia in attacco che in difesa con le sue solite spallate d’esperienza.si vede poco sulla fascia, impalpabile.: si addormenta sul colpo di testa di Bijol, meno brillante del solito anche se riesce comunque a fermare Thauvin.: la solita gara di sacrificio viene macchiato da qualche errore di troppo.: di addormenta su Lovric che gli ruba palla, troppi errori di precisione e nella gestione del pallone.non riesce a rendere, né come trequartista né come falso nove.l’ex del match è la carta della ripresa per sbloccare una gara scomoda, e per poco non ci riesce sul finale. Un cambio che forse meritava più spazio vista l'incisività).

dei tre davanti è il più propositivo, va a ripiegare anche in difesa, mettendosi a disposizione della squadra.era il giocatore più atteso dopo l’assenza in Supercoppa; invece, non riesce a incidere né ad abbattere il muro friulano, assenti i soliti dribbling.: non riesce a essere decisivo).la sua Atalanta non riesce a trovare il ritmo né l’intensità, in calo evidente. Lui le prova tutte, ma questa neanche i cambi trovano il guizzo giusto e perde la vetta.