Atalanta, tegola Scalvini: costretto all'operazione. Tempi di recupero lunghissimi

Paolo D'Angelo

51 minuti fa



Brutte notizie per l’Atalanta. A pochi mesi dal rientro in campo, Giorgio Scalvini è costretto a fermarsi nuovamente ai box per un problema riportato alla spalla sinistra nel corso dell’ultima gara di Champions League contro il Barcellona.



Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrale italiano dovrà essere operato e va, quindi, incontro a un lungo stop. I tempi di recupero, infatti, preoccupano e non è da escludere l’ipotesi che la stagione del classe 2003 atalantino sia finita con grande anticipo.