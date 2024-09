​Avellino, allenamenti a porte chiuse: i tifosi verso la contestazione

21 minuti fa



Clima sempre più teso ad Avellino, all'indomani del deludente pareggio interno contro l'Audace Cerignola. Secondo quanto riportato dall'edizione locale del quotidiano Il Mattino, i tifosi stanno studiando le modalità della contestazione che coinvolge tutti, dalla dirigenza ai calciatori passando per lo staff tecnico.



ALLENAMENTI A PORTE CHIUSE - Nel frattempo la società potrebbe optare per gli allenamenti a porte chiuse proprio per evitare il clima teso anche durante le sessioni di preparazione alla gara contro la Cavese.