Balotelli, il Corinthians conferma: "Stiamo trattando, ecco quanti soldi ha chiesto"

. Vuole venire da noi perché facendo così è convinto di poter realizzare il desiderio di tornare a far parte della nazionale italiana".Come riporta l'Ansa,, che lui sta tenendo in prima persona, fra il suo club e l'entourage di Balotelli, che a fine giugno si è svincolato dai turchi dell'Adana Demirspor.

, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini, ha ancora tanta voglia di giocare, di vivere una nuova esperienza. Che potrebbe essere in Brasile. Su Calciomercato.com, pronto a offrirgli un contratto di due anni. Un'idea affascinante, alla quale la punta ex Milan e Inter sta pensando seriamente. In Brasile Balotelli troverebbe come allenatore una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Ramon Diaz, fino a pochi mesi fa guida del Vasco da Gama, che in Serie A ha indossato le maglie di Avellino, Napoli, Fiorentina e Inter.

, il campionato giapponese, e K-League, la massima lega sudcoreana, due opzioni meno affascinanti rispetto al Brasile, ma altrettanto stimolanti. Di certo Mario ha ancora voglia di giocare: come raccontato in esclusiva a Calciomercato.com dal suo agente a fine carriera verrà girato un documentario su di lui, su quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere, la parola fine non però stata ancora scritta.