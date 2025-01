Barcellona-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è l'atto finale della prima fase della Champions che le due squadre vivranno molto diversamente sulla collina del Montjuic., reduce dal 7-1 ai danni del Valencia, mentre i nerazzurri, reduci dai successi con Sturm Graz e Como, tenteranno l'impresa per raggiungere direttamente gli ottavi di marzo, liberi da pressioni con i playoff già matematicamente conquistati.Partita: Barcellona-AtalantaData: mercoledì 29 gennaio 2025Orario: 21.00Canale tv: Sky Sport

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Barcellona-Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Streaming: Sky Go, NOWI nerazzurri sono attualmente settimi e solo con i tre punti andrebbero automaticamente oltre i playoff. Il Barcellona invece non vuole farsi superare dall'Inter, a -2., il capitano vittima di un trauma cranico contro il Como: unici assenti Kossounou e Scamacca, oltre al fuori lista Sulemana.

Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Cuadrado; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.- La sfida fra Barcellona e Atalanta sarà visibile su Sky Sport Max e Sky Sport 254.Barcellona-Atalanta sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.La telecronaca della partita sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Ci sarà anche Diretta Gol, con aggiornamenti a cura di Federico Zancan.