AFP via Getty Images

Bayer, Xabi Alonso: "Vittoria meritata, abbiamo fatto una partita matura"

Gianluca Minchiotti

un' ora fa



Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria della sua squadra contro l'Inter nella sesta giornata della League Phase della Champions League: "Abbiamo giocato una partita molto completa, molto matura, contro l'Inter è necessario avere anche il controllo delle emozioni. Abbiamo controllato il gioco, abbiamo avuto due o tre occasioni, penso che alla fine il risultato sia meritato".



Il tecnico spagnolo aggiunge: "Volevamo vincere, abbiamo creato delle opportunità ed è stata una vittoria meritata. Lo spirito della squadra è quello di giocare in attacco. Abbiamo un grande rispetto per l'Inter, ma giocando in casa il nostro popolo ci chiede di andare a vincere la partita, abbiamo sempre cercato il risultato, cercando di attaccare il loro blocco basso".