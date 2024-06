BELGA MAG/AFP via Getty Images

Belgio, brutte notizie: infortunio per Meunier, Europei compromessi

16 minuti fa



Non solo buone notizie per il Belgio dopo il 3-0 rifilato in amichevole al Lussemburgo con reti di Lukaku (doppietta) e Trossard: nel primo tempo ha dovuto lasciare il campo il terzino destro del Trabzonspor Thomas Meunier, lasciando spazio al giovane De Cuyper del Club Brugge.



Meunier, secondo quanto riportato da HLN.be, si è procurato una lesione alla parte interna del gluteo destro e difficilmente, quindi, farà parte della spedizione in Germania. "È tornato in albergo già durante la partita ed era molto deluso".



UNO IN MENO - "Anche noi siamo tristi perché Thomas ha sentito dolore. Domenica ne sapremo di più, ma la situazione non è buona. Conoscete la nostra situazione sui terzini. Cosa faremo se non riuscirà a partecipare all'Europeo? 24 giocatori sono sufficienti, di solito ce n'erano solo 23", la chiosa del tecnico. Non resta che attendere l'esito degli esami.