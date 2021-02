è stato decisivo stasera per il pareggio del Benevento a Bologna, con il suo gol di tacco Pippo Inzaghi ha strappato un punto importante per la corsa alla salvezza. Nel post partita, Viola ha commentato così la gara: "Abbiamo preso un gol che poteva tagliarci le gambe, ma abbiamo concesso poco portando a casa un pareggio che muove la classifica - ha detto a Sky Sport - E' un punto importantissimo, che ci dà morale in vista delle prossime due gare.. Il Benevento è una squadra con un'identità precisa e incredibili margini di miglioramenti. Se ci divertiamo possiamo fare un grande campionato".