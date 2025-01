Getty Images

L'ex attaccante del Real Madrid, oggi in forza all'Al Ittihad, Karimha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca, dove ha esordito facendo un punto della situazione sul momento in Arabia: "Stiamo andando bene. Manca ancora tanto, ma possiamo lottare per tutto". Il bomber francese ha, poi, smentito le voci che davano vicino il suo ritiro dal calcio giocato: ". Non ho limiti nel dirmi che tra due, tre o quattro anni lascerò il calcio. Mi sento bene grazie a Dio. Il mio corpo sta bene. Mi preparo bene e vedremo ogni anno come mi sento". Queste le altre dichiarazioni:

- "Il Real Madrid è sempre il Real Madrid, cioè è una squadra che vince tutto, che riesce. Sono sempre qui perché vincono titoli e ora hanno la possibilità di vincerne un altro.. Al momento mi trovo a Jeddah e sto molto bene. Verrà il momento di vedere come va la vita e sicuramente sarò vicino a Madrid".- "Cosa gli ho detto quando l'ho incontrato? Di non abbassare assolutamente l'intensità perché lui".

- "Florentino Pérez non c'era. Gli ho parlato su WhatsApp e gli ho detto che dovevamo vederci e visto che verrà, lo vedrò prima della finale e parleremo".