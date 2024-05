Bernardeschi show in MLS: tripletta col Toronto VIDEO

Un lampo nella notte. Mentre in Italia tutti dormivano, dall'altra parte del mondo Federico Bernardeschi ha preso per mano il Toronto e l'ha accompagnato alla settima vittoria in quattordici partite di MLS.grazie al quale la squadra è salita al quinto posto nel gruppo est superando Charlotte e arrivando a -1 dai New YorK Red Bulls quarti. L'italiano è salito a 7 gol stagionali in 14 partite, viaggiando alla media di una rete ogni due gare.- Bernardeschi è rimasto in campo per tutti i novanta minuti prendendosi il premio di migliore in campo, nella formazione titolare del Torontoa Longstaff - che ha sbloccato la partita - e a Owusu per il gol del 3-0 che ha chiuso la gara già nel primo tempo. Dall'altra parte è partito dalla panchina l'italiano del Montrèal Gabriele Corbo ( LA NOSTRA INTERVISTA ), entrato a 20 minuti dalla fine con il risultato che non è più cambiato.- Il club è contento delle prestazioni di Bernardeschi, che dopo aver avuto qualche approccio per un ritorno in Serie A ora a Toronto ha ritrovato serenità e in queste settimane sta discutendo il rinnovo di contratto:; sia da una parte che dall'altra c'è la volontà di trovare un'intesa per allungare la scadenza, Federico a oggi non ha intenzione di lasciare il Canada.