Wisdom Amey era già entrato negli almanacchi della Serie A l'anno scorso, proprio contro il Genoa, diventando il più giovane di sempre in campo. Oggi invece, lanciato titolare da Mihajlovic, diventa il primo 2005 a partire titolare in un match della massima serie italiana. Con lui anche il giovane Raimondo, attaccante del 2004, che quasi passa inosservato per via della precocità del compagno.



"Un'emozione incredibile, con questi colori soprattutto. I miei genitori erano contenti, lo vedevo dalle loro facce, non ho bisogno di altro. Ho i brividi a guardare i tifosi del Genoa che trasmettono tanto calore. A Mihajlovic devo tantissimo, è stato lui a darmi questa occasione. Adesso mi godo la sensazione con i miei compagni, ringrazio la mia famiglia e il direttore Corazza e chi mi è stato vicino"