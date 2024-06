Borussia Dortmund, è fatta per Guirassy. Niente Milan, pagata la clausola rescissoria

Getty Images

Negli ultimi sei mesi è stato a lungo un obiettivo di mercato di tantissimi club, complice un rendimento strepitoso e una media gol fra le migliori in tutta Europa, ma anche e soprattutto un prezzo prefissato abbordabilissimo per un centravanti. Ila gennaio è stato vicinissimo a lui, in questa estate è rimasto uno dei candidati dietro al preferito Zirzkee, ma Guirassy oggi ha trovato la sua nuova destinazione.La società giallonera, riporta Sky aveva comunicato da tempopresente nel suoIl Dortmund pagherà quindi il centravanti franco-guineano classe 1996 "soltanto" 17,5 milioni di euro al netto delle commissioni.

La trattativa ha vissuto tanti alti e bassi nei rapporti conproprio in base alle alte commissioni chieste dell'agente del giocatore. Sfruttando infatti un costo del cartellino molto basso per un bomber dal suo rendimento, il giocatore e il suo entourage hanno spinto in alto costo dello stipendio e commissioni.