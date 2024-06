Brighton, UFFICIALE: Fabian Hürzeler è il nuovo allenatore

La notizia era nell'aria da qualche giorno e adesso è arrivata anche l'ufficialità:è il nuovo allenatore del. La squadra inglese e il tecnico tedesco hanno trovato l'accordo fino al 2027. Hürzeler, con i suoi 31 anni, diventa, così, l'allenatore più giovane della storia della Premier League. Reduce dalla vittoria in Zweite Bundesliga con annessa promozione in prima divisione tedesca con il club di Amburgo, il tecnico in questione prende il posto dell'italiano- Questo il comunicato ufficiale del Brighton: "Siamo lieti di confermare che Fabian Hürzeler diventerà il nostro nuovo allenatore della prima squadra maschile. Fabian ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Una volta ottenuto il suo permesso di lavoro, inizierà a lavorare subito, prima del ritorno della squadra per i preparativi pre-campionato a luglio".

- Il presidente del clubha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Fin dall'inizio del processo per nominare il nostro nuovo allenatore, Fabian è sempre stato un candidato eccezionale e uno che ha attirato la nostra attenzione con il suo eccezionale lavoro al St Pauli negli ultimi diciotto mesi. Ha uno stile di gioco che si allinea con il modo in cui vogliamo che giochi una squadra del Brighton & Hove Albion, e sono fiducioso che sarà uno stile che i nostri tifosi apprezzeranno e apprezzeranno. Fabian ha anche un eccellente pedigree da allenatore e ha lavorato con la federazione tedesca a vari livelli di età. Siamo davvero entusiasti di iniziare a lavorare con Fabian per preparare la prossima stagione".

