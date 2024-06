Buffon: "Fagioli ha pagato, per le frustate passeremo noi"

Pasquale Guarro, inviato

Gianluigi Buffon si schiera dalla parte di Nicolò Fagioli. L'ex portiere, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, ha parlato a margine dell'evento "La Notte della C" alla Triennale di Milano.



LE PAROLE - "La convocazione di Fagioli in Nazionale ha fatto discutere? Il nostro è un perbenismo stucchevole, fine a se stesso - ha dichiarato Buffon -. Realmente nell'intrinseco non gliene frega niente a nessuno, interessa solo per creare la polemicuccia da due soldi. E' un ragazzo che ha chiesto scusa e ha pagato, poi per le frustate passeremo noi più avanti".







SCOMMESSE ALLE SPALLE - Il centrocampista bianconero Fagioli è tornato a giocare alla Juventus nelle ultime due partite di campionato contro Bologna e Monza dopo aver scontato 7 mesi di squalifica per il calcioscommesse. Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per la fase finale di Euro 2024.