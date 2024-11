Cagliari, le pagelle di CM: Piccoli lotta e segna, a Gaetano manca l'acuto

Getty Images

un solo intervento, su Pinamonti, ma comunque fondamentale per tenere a galla il Cagliari. Ottimo nelle uscite.capitano di giornata dopo la serata di gloria con il Milan, non gli va altrettanto bene oggi.: si procura il rigore del vantaggio ma vanifica presto il tutto mettendo (male) lo zampino anche nell'azione del pari genoano. La sua presenza è ad ogni modo fondamentale nel reparto arretrato dei sardi.si fa letteralmente travolgere da Thorsby nell'azione che porta al vantaggio genoano, macchiando una gara che fin lì era stata tutto sommato positiva.

non riesce a prendere le misure a Zanoli che spesso gli sguscia via creando i principali pericoli alla difesa sarda.(dal 20' stcopre meglio del compagno la zona di pertinenza)bene in impostazione, male in copertura. Circostanza, quest'ultima, che gli costa diversi rimproveri da parte di Mina.(dal 32' st: entra con il piglio giusto contribuendo alla risalita dei sardi)glaciale dal dischetto nello spiazzare Leali e portare avanti il Cagliari. Poi però combina poco, rimanendo invischiato nella ragnatela intessuta dai mediani del Grifone.

(dal 24' sttutt'altro passo e grinta rispetto all'abulico rumeno)molto movimento fra le linee, soprattutto senza palla. Attività forse poco appariscente ma comunque importante per l'economia del gioco sardo.(dal 20' stviene accolto dagli immancabili applausi del suo vecchio pubblico. Sfiora il gol poco prima che a provvederci ci pensi l'altro ex Piccoli): sonnecchia per quasi un tempo, poi si sveglia con un lampo che non fulmina l'attento Leali. Nella ripresa grazia il portiere genoano fallendo da comoda posizione la palla che avrebbe potuto cambiare la storia della gara. Resta comunque il cagliaritano più ispirato.

(dal 32' stdona freschezza e fantasia a un Cagliari alla ricerca del pareggio. Nel recupero prende un rosso per un pestone a Badelj, poi annullato dal Var)si accende soltanto nel finale, quando Martin lascia l'incombenza di marcarlo a uno spaesato Vasquez.: fa a sportellate con Matturro costringendo spesso il rivale all'errore. Non tira mai ma resta comunque una presenza imprescindibile per l'attacco cagliaritano. Si rifà nel finale trasformando il secondo rigore di giornata senza esultare sotto la Nord.: esce indenne dal Ferraris anche grazie ai due rigori concessi dalla confusionaria difesa genoana. La vittoria manca ancora da oltre un mese ma il punto rimediato in trasferta è prezioso e pesante contro una diretta concorrente. E dà anche un minimo di continuità dopo il 3-3 rimediato contro il Milan prima della sosta.