AFP via Getty Images

"Non voglio rimanere a vita ale ci sta passare la mano a un certo punto. Ma vorrei che nel momento in cui decidessi di vendere ci fosse uno più ricco di me, allora mi farò da parte. Su questo non c'è dubbio, io. Io mica voglio rimanere a tutti i costi al Toro, i ventenni finiscono". Con queste parole, pronunciate all'evento 'Sport Industry Talk' di Rcs al Maxxi di Roma, per la prima volta Urbano Cairo ha aperto pubblicamente alla cessione del

Da anni ormai il presidente granata è al centro di unche si è fatta più forte e rumorosa negli ultimi mesi: la cessione improvvisa diin estate è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della rabbia della tifoseria. Ad agosto, in occasione della prima partita casalinga dopo l'addio del terzino (ironia della sorte, proprio contro l'Atalanta) i tifosi organizzano una marcia di protesta dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino a cui aderirono in oltre 10.000. Un'altra forte contestazione si è registrata domenica, in occasione di Torino-Monza, con gli ultras della Curva Maratona che sono entrati allo stadio soltanto nel secondo tempo, dopo aver contestato dall'esterno. E anche nel corso del secondo tempo hanno continuato a gridare il proprio malcontento nei confronti della gestione societaria.

Ad alimentare ancora di più la contestazione sono le voci che si rincorrono da diverse settimane riguardo a un possibile interesse da parte delladi acquisire la società granata., finora,, che da questa stagione è uno degli sponsor del Torino. Nelle ultime ore, come riportato anche dal Corriere dello Sport, ha iniziato a circolare la notizie di un interesse da parte di unNotizie che stanno facendo sperare i tifosi in un rapido cambio di proprietà, dopo anni di delusioni.