Catania-Trapani: formazioni, dove vederla in tv e streaming

, per 90 minuti, metteranno in standby il campionato. Spazio alla Coppa Italia di Serie C, col derby siciliano valido per gli ottavi di finale.Dopo essersi sfidate poco più di 10 giorni fa nel Girone C, con vittoria degli etnei per 2-1, rossoazzurri e granata si ritrovano ad incrociarsi in partita secca per guadagnarsi la qualificazione ai quarti del torneo di categoria.In caso di parità al 90', si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Catania-Trapani, sono info disponibili in questa pagina.

Catania-Trapani sarà visibile in tv (in chiaro) su Rai Sport, nonché su Sky sul canale Sky Sport Arena (numero 204).Catania-Trapani potrete vederla anche in diretta streaming utilizzando NOW, RaiPlay e Sky Go.