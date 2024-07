CEO Betsson: "Inter marchio globale. Pagheremo una cifra importante, ma abbiamo deciso insieme di non fornire i numeri esatti"

inter.it

Intervistato da Next.io,, ha parlato così dell'accordo di sponsorizzazione chiuso appunto con i nerazzurri: ". Esiste una fascia di mercato per grandi club come questo, e penso che dimostri qualcosa della nostra dichiarazione di intenti all'interno di Betsson e Betsson.Sport di entrare e concludere un accordo di questo calibro. Penso anche che sia per questo che la cosa è stata vista molto positivamente da parte dell'Inter e dei tifosi nerazzurri, perché qui si sta concordando una cifra importante. Crediamo nel mercato italiano nel tempo e Betsson.Sport ha una buona opportunità con questa partnership per crescere nel mercato italiano".

VISIONE A LUNGO TERMINE - "Abbiamo una storia di buoni risultati in Italia per quanto riguarda i casinò con StarCasinò, ma di recente abbiamo lanciato Betsson.Sport all'inizio di quest'anno, ecco perché ora abbiamo una diversa spinta di marketing in arrivo con questa partnership. Per noi è solo l’inizio del mercato con il brand, ma ovviamente penso che dopo un accordo come questo con l’Inter il traffico aumenterà notevolmente. Abbiamo anche una visione a lungo termine delle nostre opportunità sul mercato, quindi puntiamo a una crescita graduale nel tempo".

SUDAMERICA FONDAMENTALE - "Le cose non cambiano dall’oggi al domani in nessun mercato, ma ovviamente questo è un modo per noi di ottenere un’ottima esposizione in Italia, quindi è molto positivo per noi. L'Inter non è solo italiana, per noi è davvero un marchio globale. Ad esempio, era importante per l’accordo anche che fossero forti come lo sono in America Latina – hanno molti giocatori, sia oggi che in passato, che sono alcuni dei migliori giocatori di quella zona, quindi anche ha giocato un ruolo importante per noi quando abbiamo deciso di portare avanti questa partnership. Se guardiamo a come vediamo il qui e ora, l’Inter è una grande risorsa per noi per il marketing nei mercati dell’America Latina come Argentina e Brasile, dove c’è una lunga storia tra quei paesi e il club".