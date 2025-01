Chi è Benjamin Siegrist, il nuovo portiere del Genoa che giocava con Sommer

Getty Images

Porte girevoli in casa Genoa, che nella sessione di mercato di gennaio ha cambiato qualcosa tra i pali: confermato Leali che nei ultimi mesi si è preso il posto da titolare, Gollini aveva chiesto di andare via e così è stato accontentato. Il portiere cresciuto nel Manchester United ha interrotto il prestito in rossoblù (era di proprietà dell'Atalanta) e si è trasferito alla Roma a titolo definitivo (c’erano anche Valencia e club arabi), il sostituto è arrivato dal mercato: si tratta di

- Cresciuto tra Basilea e Aston Villa, il Genoa ha puntato su un portiere d’esperienza con quasi 10 trofei nazionali in bacheca. Ha girato l’Inghilterra tra vari prestiti, ha fatto il secondo di Hart al Celtic ma. In nazionale A non ha mai giocato, si è fermato all’Under 21 con la quale ha debuttato in un’amichevole con la Svezia nel 2013 e due anni prima è stato convocato per l’Europeo come vice di Sommer: quell’anno la Svizzera arrivò fino alla finale, persa contro la Spagna di de Gea e Thiago Alcantara.

- Inizialmente le gerarchie non dovrebbero cambiare, Leali dovrebbe rimanere il titolare e Siegrist fargli da secondo prendendo a tutti gli effetti il posto di Gollini; considerando che è stato preso in prestito senza né diritto né obbligo di riscatto, probabilmente i rossoblù continueranno a puntare su un portiere di proprietà. Occhio però, perché se lo svizzero dimostrerà di meritarsi il posto da titolare Vieira potrebbe anche cambiare idea.