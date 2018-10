in special modo della famiglia Percassi

Un'ondata mediatica lo ha travolto, stavolta non a causa delle voci di mercato.. E chi non punta il dito contro l'arbitro Valeri, lo fa verso il calciatore della Fiorentina- Il penalty che Veretout ha realizzato è finito sotto la lente d'ingrandimento.. Una scelta sbagliata ha innescato una serie incontrollabile di proteste e congetture avventate.", ha tuonato Gasperini nel dopo-gara.: "Avrei preferito che Gasperini non parlasse di un mio giocatore, io non lo faccio di quelli altrui e vorrei che anche i miei colleghi si comportassero in questo modo". Insomma, Federico non è un cascatore.- Tutta colpa del terreno di gioco? Chiesa è stato furbo nel rallentare per guadagnare il contatto - o almeno provare a farlo - ma nel prendere velocità dopo una cavalcata nella quale aveva anche scartato Hateboer, è inciampato su una zolla che si è alzata, facendogli perdere l'equilibrio., che avrebbero potuto facilmente smascherare o valutare l'accaduto, annacquando subito qualunque ribellione.- Guai a etichettarlo. Chiesa, quando segna o impressiona, è sulla bocca di tutti: nella Fiorentina e in Nazionale.. Dal punto di vista mentale, gli manca quello scalino che lo porti alla maturità. Spesso si lamenta da terra, oppure quando perde il pallone: non deve intestardirsi, bensì rimanere umile nelle giocate e nell'arco della partita.. Diamogli modo, senza accanirsi.