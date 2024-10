Ciccio Caputo a CM: "Sono un fantallenatore, mi compravo sempre. Vi svelo i miei pupilli"

Francesco Guerrieri

36 minuti fa

Un +3 è per sempre. O quasi. I bonus che ha portato Ciccio Caputo al fantacalcio hanno fatto la storia di molte leghe. Compresa la sua. Tutto vero: "Fino all'anno scorso facevo anch'io il fantacalcio - ci racconta ospite nella nostra redazione - poi ho lasciato perché, non sembra, ma anche quello è impegnativo e mi portava via tempo. E alcune volte capita anche di litigare". Perché se il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti - Arrigo Sacchi docet - per il fantacalcio vale un concetto simile. Chiedete a un fantallenatore cosa sarebbe disposto a fare per qualche bonus, rimarrete sorpresi dalle risposte.



Sei uno dei giocatori più amati dai fantallenatori.

"Questa cosa la riscontro ovunque. Mi riempie d'orgoglio, perché anche ora che sono senza squadra in tanti mi fermano chiedendomi se torno in Serie A per prendermi al fantacalcio, sembra il 'FantaCiccio'. Questi messaggi mi danno ancora più motivazione a fare bene".



Chi è il giocatore che hai più pagato al fanta?

"Me stesso, è chiaro. Arrivavo a cifre pazzesche pur di prendermi. Ma devo dire che mi sono dato delle belle soddisfazioni. Ho sempre fatto il fantacalcio con gli amici storici: loro volevano prendermi nella loro squadra, io volevo prendermi nella mia. E il prezzo lievitava. Spendevo quasi tutto il budget per me, poi completavo la squadra con quei pochi crediti che rimanevano".



Chi è il pupillo che non poteva mai mancare nella tua squadra?

"Provavo sempre a prendere i miei compagni di squadra. Ai tempi del Sassuolo i vari Berardi e Locatelli ce li avevo sempre, li prendevo anche per la stima e l'amicizia che c'è".