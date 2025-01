Conceicao ha "curato" il Milan: in quota sfida a Juventus e Lazio per un posto in Champions

Getty Images

Il "nuovo"targatovede la qualificazione in Champions League. Imbattuto con l'allenatore portoghese, che ha sostituito il connazionale Fonseca e ha raccolto tre vittorie (tutte in rimonta) e un pareggio, il Diavolo si è portato al settimo posto con una partita ancora da recuperare e il suo piazzamento tra le prime quattro si gioca a 3, rispetto il 4,75 di una settimana fa, stessa quota della. La squadra di Baroni, che nelle ultime cinque giornate ha ottenuto un solo successo, è in flessione come la: i Viola tra le Top 4 - la formazione di Palladino a Monza ha rimediato il quarto ko nelle ultime cinque partite - sono proposti a 5,50.

La principale rivale del Milan per i bookie resta la Juventus, malgrado la "pareggite" che pare affliggere la squadra di Thiago Motta: un piazzamento in Champions League dei bianconeri è in lavagna infatti a 2,25. Sempre "fuori concorso" Napoli e Atalanta, la cui presenza nelle Top 4 è valutata rispettivamente 1,01 e 1,05 volte la posta.