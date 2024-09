Conte nuova frecciata all'Inter: "Appiano Gentile era un disastro, abbiamo lavorato e ora è un gioiello"

AFP via Getty Images

Ildi Antoniosi appresta a ripartire dopo la sosta per le nazionali e, in vista della ripresa, si è presentato in conferenza stampa per presentare la gara che vedrà gli azzurri affrontare il Cagliari in trasferta domenica 15 settembre a partire dalle 18. L'occasione, rispondendo alla domanda sul lavoro di Aurelio De Laurentiis, che ha da poco fatto 20 anni di presidenza, si è però rivelata unica per"Già oggi faccio parte di questa storia. La famiglia De Laurentiis s'è impegnata per 20 anni, oggi è sempre più difficile impegnarsi per così tanto tempo e poi una famiglia italiana per una piazza così importante. A lui grandi meriti per il percorso fatto, fu presa in Serie C e portata a livelli importanti".

"Ha parlato anche di una crescita anche fuori dal campo. Io vengo da esperienze inglesi dove so l'importanza di un centro sportivo proprio anche per le giovanili. Sono tasselli importanti"."Anche all'Inter arrivai e Appiano era un disastro, abbiamo lavorato molto sui campi, foresteria, ora Appiano è un fiore all'occhiello. Un centro sportivo a fine anno può darti qualche punto".