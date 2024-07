Copa America: Argentina in finale, 2-0 al Canada. Segna anche Messi, Lautaro in campo nel finale

AFP via Getty Images

Un solo gol, in un momento importante.che l'Argentina vince 2-0, conquistando un posto nella finale di Miami contro Uruguay o Colombia, in campo nella notte. Al MetLife Stadium di New Jersey, dove la Selección perse ai rigori la finale del 2016 contro il Cile, va in scena una partita a senso unico, che la squadra di Scaloni domina in lungo e in largo.deviando coi tacchetti un tiro di Enzo Fernandez.

Il Canada si vede solo a inizio gara con due tiri di Shaffelburg e nel finale con Ahmed (gran parata del Dibu Martinez) e Larin (colpo di testa fuori).. Lunedì notte alle 2, contro Uruguay o Colombia, l'Argentina cercherà di confermarsi sul trono del Sudamerica (tre anni fa vinse contro il Brasile): in caso di successo sarebbe la 16esima Copa America della sua storia.2-022' Alvarez (A), 51' Messi (A)