Cristiano Ronaldo: "Mi danno per finito ma zittirò anche queste critiche"

14 minuti fa



Cristiano Ronaldo non ci sta e zittisce le critiche rispondendo a tono a chi lo considera un calciatore finito: "Per quanto riguarda la nazionale, la gente diceva: “È finito, ha 39 anni, sta invecchiando”. Ma perché? Perché non ho segnato un gol all’Europeo?. Ma che dire del passato? Ho segnato 10 gol nelle qualificazioni e ho fatto una doppietta contro l’Irlanda prima degli Europei".



E continua: "Ma ho imparato una cosa. Puoi essere arrabbiato subito dopo una partita. Se vinciamo, allora, ovviamente, tutto migliora, ma se vinciamo e ho segnato, sono un po’ più felice, onestamente. Ma se perdi, devi dimostrare di essere arrabbiato". Queste le parole rilasciate dal fuoriclasse portoghese nel corso del podcast andato in onda sul suo canale YouTube, con ospite Rio Ferdinand.