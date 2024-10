Dalla Francia: su Pogba si muove il Marsiglia di De Zerbi. E torna in campo subito nella Kings Cup

Redazione Calciomercato

Il mercato di gennaio dista qualche mese ma ha già un protagonista – quasi – certo. Si tratta di Paul, giocatore in questo momento sotto contratto con lama che, dopo lapuò tornare in campo ben prima del previsto. Alla Juve per lui spazio non c’è e non ci sarà, tanto che le parti in causa si sono già incontrate per un primo colloquio atto aIn campo potrà tornare dale ci sono già squadre pronte a scommettere su di lui, a dargli modo di iniziare a 31 anni una nuova avventura.

Tra queste, come riporta Nci, ci sarebbeSi tratterebbe questa dell’ennesimo colpo di mercato dell’OM che, tra gli altri, negli ultimi mesi ha portato al Velodrome già. Ci sarebbe stato insomma già unche avverrebbe come detto a gennaio e a titolo gratuito.In attesa di capire il suo futuro e dove tornerà a giocare, Paul Pogba non aspetterà marzo per riscendere in campo.quando è prevista un'amichevole tra vecchie glorie. Presenti ex campioni comema la stella sarà certamente Pogba che può tornare a giocare non essendo questa una gara ufficiale. Ci saranno infatti anche delle regole speciali, ad hoc per il centrocampista. Secondo il DailyMail infatti