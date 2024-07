Getty Images

Dall'Argentina - Soulé pronto a lasciare la Juventus: resterà in Serie A

un' ora fa

Matias Soulé vuole stregare Thiago Motta ma rappresenta un asset per la Juventus alla ricerca di fondi per il prossimo colpo, magari per Koopmeiners. L'argentino è tornato dal prestito al Frosinone e si giocherà ora le sue chance di restare: l'ex allenatore del Bologna preferirebbe cedere altri giocatori ma, di fronte a un'offerta impossibile da rifiutare, anche l'erede di Dybala potrebbe partire.



LE CIFRE - Secondo TyC Sport, ci sono soprattutto Roma e Leicester sulle sue tracce: entrambe hanno offerto 25 milioni ma, dovessero arrivare a 30, potrebbero davvero andare a dama con la Juve.