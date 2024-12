Dall'Inghilterra - Contatto Allegri-West Ham: la condizione di Max per accettare la panchina

Getty Images

La pista che porta sulla panchina delè calda, e ai nastri di partenza potrebbe presto presentarsi. La voce circola ormai da qualche giorno, e la posizione dell'attuale manager degli Hammers, Julen. Talk Sports, tra gli altri media britannici che si concentrano sull'argomento, assicura che siano in corso contatti tra l'ex allenatore della Juventus e la dirigenza londinese.Ma non per un subentro immediato, in ogni caso.Per cui i colloqui di cui si fa un gran parlare non sarebbero volti ad un rientro immediato in panchina del tecnico livornese, che si è fatto vedere proprio nella capitale inglese in occasione di Tottenham-Roma di Europa League qualche giorno fa, scatenando ipotesi anche in chiave giallorossa.

Per il momento, Lopetegui rimane al suo posto, senza godere di chissà quale fiducia dell'ambiente, fino alla prossima partitaUn altro nome sondato in quest'ottica sarebbe quello dell'ex Chelsea Graham Potter, ma sempre secondo Talk Sports la preferenza è tutta per Max.