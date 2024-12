Mbangula, il salva Juventus a gennaio può essere ceduto per fare cassa

, autore del gol del 2-2 in pieno recupero contro il Bologna, come rivela IlBianconero.com. Il belga classe 2004, protagonista di una crescita evidente nelle prime uscite stagionali,, sia in Italia che all’estero. Una situazione che potrebbe portare a un addio anticipato, specialmente se la società bianconera avrà bisogno di liquidità per rinforzare la rosa.L’esterno d'attacco belga ha mostrato lampi di qualità fin dalle prime apparizioni stagionali,in diverse occasioni. La sua capacità di creare superiorità numerica e di incidere in zona offensiva lo hanno reso un. Il gol contro il Bologna, oltre a evitare una sconfitta pesante, ha messo in luce la sua freddezza e capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Tuttavia, nonostante le prestazioni incoraggianti,, si legge su IlBianconero.com.

di diversi operatori di mercato, in particolare da Ligue 1 e Bundesliga.sarebbero già al lavoro per presentare offerte concrete alla Juventus, con unadi euro, una cifra che potrebbe rappresentare un’opportunità allettante sia per il giocatore che per il club. Da un lato, Mbangula avrebbe la possibilità di crescere in campionati dove i giovani talenti trovano spesso maggiore spazio e continuità; dall’altro,