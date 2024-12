E' morto Helmut Duckadam, il portiere dei record dello Steaua Bucarest: parò 4 rigori in finale di Coppa dei Campioni

Contro il Barcellona, al Ramòn Sanchez Pizjuan di Siviglia,, regalando alla sua squadra la prima ed unica “coppa dalle grandi orecchie” della propria storia. Oggi, all'età di 65 anni,, lasciando un vuoto incolmabile ed un ricordo indelebile. Perché nessun altro portiere ha saputo rendersi protagonista di un'impresa altrettanto grande nella storia del calcio e in una finale di Coppa dei Campioni.coi quali ha dovuto convivere, prima da atleta e poi da persona comune. Dopo le prime quattro stagioni in maglia Steaua, dal 1982 al 1986, le prime problematiche lo costrinsero ad un periodo di stop piuttosto prolungato, prima del ritorno sui campi ed il ritiro definitivo nel 1991. A seguito di questo non si sono però arrestati i guai a livello fisico ed in particolare(l'ultima lo scorso settembre) e ad assumere un alto quantitativo di medicinali, dai 18 ai 20 al giorno.Concluso il suo percorso da giocatore, Duckadam è diventato ambasciatore della Steaua Bucarest e ha continuato a coltivare uno strettissimo legame coi suoi tifosi e con tutti gli appassionati di calcio. Proseguendo, fino alla tragica scomparsa nella giornata di oggi all'età di 65 anni, una bellissima storia partita con quella notte divenuta leggendaria: 7 maggio 1986.