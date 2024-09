Empoli, le pagelle di CM: Viti è un muro, Esposito lotta, Colombo non vola

Getty Images

grossi interventi non ne deve compiere.: riproposto dopo la panchina con la Juve, sforna un’altra prestazione di grande personalità e pulizia. È un profilo estremamente promettente: avrebbe una buonissima possibilità in avvio svettando di testa. Dietro chiude la saracinesca senza mai andare in affannolavora straordinariamente bene su Colpani comandando quella che si conferma una delle difese più toste in questa prima fase di Serie A. Rinato: più terzino che esterno alto, non sfigura.il prezzemolo del centrocampo azzurro. Recupera palloni, riparte veloce e fa valere il fisico. Bella partita.

detta i tempi della manovra dando una mano dietro. Quando può, cerca anche tracce verticaliprova a muoversi fra le linee, non gli riesce sempre.Dodò lo tiene basso nelle prime fasi, poi prende fiducia e inizia a macinare chilometri sulla fascia mettendo dentro anche un paio di palloni invitanti. Treninolavora quasi da centrocampista aggiunto aggiungendo sostanza e permettendo all’Empoli di ripartire quando riconquista il pallone. Quando ha campo davanti fa impressione per la facilità di passo. Esce stanchissimo.

palloni non gliene servono moltissimi, quello che gli arriva centro area al 50’ però è molto invitante, e non lo sfrutta a dovere. Gara comunque generosa.aiuta a portare un po' di qualitàl’Empoli si conferma una squadra di cagnacci contro cui è difficilissimo costruire occasioni da rete. Ingabbia la Fiorentina per tutti i 90' e i suoi avrebbero anche un paio di occasioni per andare in vantaggio. Poco male, la striscia positiva continua e gli azzurri saranno un avversario durissimo per chiunque.