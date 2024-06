Getty Images

Euro 2024, disastro Italia contro la Svizzera: i tifosi respingono le scuse dei giocatori

Redazione CM

un' ora fa



Una bruttissima Italia è stata sconfitta per 2-0 dalla Svizzera e ha salutato l'Europeo agli ottavi di finale. Decisivi i gol prima di Freuler e poi di Vargas, che hanno condannato gli azzurri all'eliminazione. La prestazione di Barella e compagni è, infatti, stata davvero sottotono. Al termine della partita, i tifosi si sono infuriati e hanno dato il via ad una vera e proprio protesta.



COS'E' SUCCESSO - Al fischio finale, i giocatori della formazione allenata da Luciano Spalletti si sono recati sotto il settore occupato dai tifosi italiani per scusarsi della brutta prestazione. I supporters azzurri, però, hanno invitato i giocatori ad allontanarsi: “Andate via, andate a lavorare”. Solamente a Gigio Donnarumma è stata riservata un'accoglienza meno polemica. Il portiere del PSG, è, infatti, uno dei pochi che si salva in questa pessima spedizione tedesca.