Ex Genoa e Milan, Ocampos lascia l'Europa: vola in Messico, le cifre

AFP via Getty Images

lascia l'Europa dopo una lunga carriera e vola in America Centrale: per il classe 1994 inizia una nuova avventura in Messico.Ocampos, visto anche in Italia con le maglie dinella stagione 2016/17, ha ufficialmente lasciato iled è passato ala titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2027 con il club messicano.- "Un attaccante di fama internazionale arriva dall'Europa per rinforzare i Rayados! Lucas Ocampos, attaccante argentino del Siviglia, Spagna, diventa un giocatore del Monterrey a titolo definitivo e con un contratto fino al 2027".

¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, @Locampos15!



El atacante argentino, con gran trayectoria internacional y reconocimiento en Europa y Sudamérica, aportará su competitividad y talento en la cancha para rayar su historia de Azul y Blanco.



¡A dejarlo todo por los… pic.twitter.com/St6TwfoUOD — Rayados (@Rayados) September 3, 2024

- Per Ocampos, Siviglia e Monterrey hanno raggiunto l'accordo sulla base di, stando a quanto riferito dai media spagnoli.- Ocampos lascia il Siviglia dopo 208 presenze ufficiali, 44 gol e 22 assist in cinque stagioni. Ha vinto due volte l'Europa League con gli andalusi e ha partecipato quattro volte alla Champions League. A questo si aggiunge un altro successo: è stato anche protagonista della stagione del record di punti in Liga del Siviglia, sotto la guida di Julen Lopetegui.