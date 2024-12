Getty Images

L'ex attaccante di Inter e Genoa, candidato insieme a Martin Ferré e a Hernan Lacunza per Racing Suena, ha vinto le elezioni con 10.267 voti pari al 60,08% delle preferenze con 17.090 votanti, il 45,74% degli aventi diritto.Niente da fare per gli altri candidati Christian Devia, Victor Blanco e Alfredo Chiodini, uniti sotto il nome di Racing Vittoria e Avanzamento che ha ottenuto 6.787 voti pari al 39,71% delle preferenze. Le schede bianche sono state 36 pari allo 0,21%.Milito ha iniziato e chiuso la propria carriera di calciatore al Racing, dove ha segnato 59 gol in 219 presenze, laureandosi per due volte campione d'Argentina nel 2001 e nel 2014. Ecco le sue prime parole da presidente:Essere scelti è un onore, ma anche un impegno e una responsabilità nel costruire il club che sogniamo. Ci metteremo subito al lavoro per risolvere le priorità più urgenti".