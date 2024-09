Marchisio: "La Juventus si è avvicinata all'Inter, il vero colpo è Yildiz. Locatelli? Nessuna colpa ad Allegri, ma..."

Getty Images for MATE

ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Diversi i temi affrontati e riguardanti la Juventus: si parte dall'arrivo di Teun Koopmeiners, che ha scelto il numero di maglia dell'ex bianconero: "Sono contento del suo arrivo e che abbia preso la 8. Gli auguro il meglio e soprattutto di togliersi e darci soddisfazioni a noi tifosi juventini"."Anche Koop si definisce tuttocampista come me. Possiede eccellenti doti fisiche, in campo è intelligente, è un innesto molto importante per la Juve. Il campionato iniziato bene, ma adesso si inizia a fare sul serio, con la Champions e tutte le altre competizioni".

"Ha investito molto, ma ne aveva le necessità con il ritorno in Champions. L'Inter resta la più forte ma la Juventus con il mercato si è avvicinata. Rabiot? Un solo giocatore non cambia la squadra, nel bene e nel male"."Penso sia un normale rodaggio per un giocatore che arriva da un campionato diverso. Ha una tecnica fantastica, basta vedere come tocca il pallone per capire che è diverso. Ma non dimentichiamoci di chi è rimasto, Locatelli è più libero e sereno nel gioco rispetto alla passata stagione. Non è per giustificare Manuel o dare colpe ad Allegri, sono cose che capitano, è successo anche a me in passato".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

"Il miglior acquisto è la fiducia data a Yildiz con la numero 10. Kenan è giovane come lo era Del Piero e ha doti simili. Spero esploda in tutto il suo talento, che è tanto.""Visto i tanti cambiamenti, non pensavo che Thiago sarebbe partito così forte. Mi ha stupito l'avvio, non lui, Motta ha le idee chiare, lo conosco. Sono contento abbia dato spazio a giovani come Mbangula e Savona, poi per lottare con le grandi in campionato e Champions serve anche esperienza".