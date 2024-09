Eziolino Capuano: “Il termine braccetto? L’ho inventato io! Ho fatto un guaio…”

29 minuti fa



Negli ultimi anni c’è un termine che è salito agli onori delle cronache calcistiche che definisce un ruolo sempre più popolare: il braccetto. E ora a reclamarne la paternità è uno degli allenatori più istrionici del nostro movimento, Eziolino Capuano. L’ex Taranto ha parlato a Radio Marte e svelato la genesi di questa nuova definizione.



PRECURSORE - “Il braccetto? Come è nata questa definizione? All’epoca, a Coverciano, presentai la tesi sul 3-5-2 al compianto Franco Ferrari, grande professionista e competente. Nel momento in cui ho esposto la tesi cominciai a parlare di braccetto e lui mi rimproverò, chiedendomi il perché di quella definizione. Qualche anno dopo lo riportai sul campo, allenavo l’Arezzo, con la difesa a tre, e quindi parlavo di ‘braccetto’. Questo guaio, diciamo così, l’ho fatto io coniando questo termine, poi lo hanno ripreso in tanti. Giocando con i tre, il centrale di destra si allargava in stile ‘braccetto’ sulla fascia nel momento in cui in cui l’esterno di fascia ‘rompeva’ salendo, ovvero si proiettava in avanti”.