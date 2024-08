Chiesa e la Juventus, tutti gli scenari: ecco cosa succede se non rinnova

Dopo l'attesa, le parole, cioè il confronto. E dopo il confronto? Punto di domanda grosso quanto il centro della Continassa, e non parliamo di un bilocale di periferia.e lasono arrivati alla prima fase di stallo dopo la prima fase del divorzio. Ossia: si sono detti tutto quello che c'era da dirsi, si sono confermate a vicenda tutte le incompatibilità. E adesso da una parte la Juve vorrebbe monetizzare dalla sua cessione - renderla imminente per quanto possibile -, dall'altra il calciatore aspetta la chiamata giusta e nel frattempo è il perfetto professionista. Pure per far cambiare idea a, magari.

Per capire con quale insistenza si stia muovendo la, immaginate l'ultimo scenario contemplato da Cristiano Giuntoli in termine di preferenze: conpuò accadere tutto, masfruttando dunque la scadenza. La beffa sarebbe forse più grande del danno, e il danno non sarebbe certo esiguo. Anzi. Da qui a dire che la Juve possa accettare tutto, specialmente a fine mercato, ce ne passa però tantissimo. Intanto i bianconeri attendono un responso più chiaro sulle giornate inglesi di, se qualcuno degli interessamenti registrati possa effettivamente sfociare in una richiesta di informazioni e successivamente in una proposta economica. C'è fiducia.

Lato, dunque, è praticamente impossibile immaginare un anno dicon il contratto in scadenza. Se ciò dovesse accadere, andrebbe ridiscusso l'utilizzo del giocatore, che potrebbe finire decisamente ai margini del gruppo. Gruppo in cuioggi è, e senza alcuna preclusione. Diversamente dagli altri "epurati", l'ex Fiorentina partecipa interamente alla seduta e lavora con i compagni. Cosa vuol dire? Ciò che voleva dire pure pervuole valutarlo, e vuole capire come eventualmente inserirlo. Ma senza rinnovo, ecco, è davvero tutto inutile.