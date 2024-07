Fiorentina, altra frenata in entrata? Trattativa in stallo per Colpani

Getty Images

Sembrava tutto fatto, così come per Vranckx e Thorsvedt ma alla fine la fumata bianca definitiva potrebbe essere più lontana del previsto. Stiamo parlando della trattativa che la Fiorentina sta portando avanti per strapparedal Monza. Secondo quanto racconta stamattina il Corriere dello Sport, la negoziazione non ha preso la piega che la Fiorentina sperava e in questo momento si trova in una fase di stallo.I viola hanno proposto ai brianzoli un prestito con diritto di riscatto, Galliani, dal canto suo, ha sempre richiesto una cessione a titolo definitivo. E, si legge, il Monza non è interessato ad accettare formule particolari come obblighi di riscatto condizionati.

Le parti si incontreranno di nuovo in settimana per capire se e quanto spazio di manovra possa esserci. Altro ostacolo nella trattativa è rappresentato dalle rispettive valutazioni del giocatore. Il Monza valuta Colpani circa 18 milioni di euro, la Fiorentina non si è spinta oltre i 13-14 fino ad adesso. Possibile, in questo senso, che si possa trovare una sintesi magari inserendo nell'affare una percentuale sulla futura rivendita in favore del Monza.