Martin Caceres, difensore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport:



"Non guardo in casa altrui. Io so solo che domenica bisogna vincere e sono fiducioso in vista di Torino, Inter e Roma. Avrei preferito Belotti in campo perché avremmo fatto una gran bella figura in caso di vittoria e nessuno avrebbe sostenuto che abbiamo preso i tre punti perché mancava Belotti (ride, ndr). Comunque niente scuse, vediamo di riuscirci".

Ribery? "Mi ha colpito per l'entusiasmo e la voglia di stupire che ha."

Juventus? "Penso solo alla Fiorentina, una squadra che mi ha dato subito fiducia e con una proprietà pronta a riportare il club in alto. Non sento questa partita come un derby, anche se ho giocato tanto nella Juvnetus."

Le qualità migliori di questa Fiorentina? "Il desiderio di crescere e tanti giovani di talento. Chiesa già lo conoscevo, ma non posso dire altrettanto di Castrovilli o Sottil. Mi hanno colpito, sono davvero forti".

Futuro? "Sarei felice di rimanere ancora due o tre anni in viola chiudendo qua la mia carriera. Ho un sogno, vincere qualcosa con la Fiorentina."