Il presidente nonché proprietario della Fiorentinaha parlato in una lunga intervista concessa a La Nazione dove ha toccato diversi temi legati al club e alle sue prospettive future: "Sono molto legato a Firenze e ai fiorentini. Ormai sono cinque anni che sono qui, e mi sento uno di loro.- "Lo dico sempre: l’obiettivo è fare meglio dell’anno passato. Sono molto contento della classifica, ed è uno dei momenti più belli. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza accontentarci. Al momento non abbiamo fatto nulla"

"Se l’operazione è buona, sono pronto a intervenire. Se dobbiamo fare uno sforzo, lo faremo. Ma andiamo avanti un giorno alla volta. Siamo lì e vogliamo rimanerci. Vorrei regalare a Firenze qualcosa che si ricorderanno per sempre""Siamo stati criticati per le scelte fatte nelle cessioni, ma quei soldi sono stati reinvestiti. Anche con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. È stato fatto un ottimo lavoro. Non siamo lì per caso e spero che duri. Siamo contenti di tutto questo""È il mio più grande rimpianto. Avevo dato la mia disponibilità. Ora, con la sindaca, stiamo cercando di trovare delle soluzioni che permettano a Firenze di avere uno stadio che, anche se non sarà nuovo, potrà essere almeno moderno e funzionale. Sono disposto a valutare eventuali investimenti, ma devo avere la certezza e tutte le informazioni sui lavori che stanno facendo ora e su ciò che manca. In ogni caso, voglio il controllo totale"