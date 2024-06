Getty

Fiorentina, Italiano chiama Bonaventura a Bologna. E anche Castrovilli è in bilico

37 minuti fa



Sono diverse le situazioni spinose in casa Fiorentina in vista dell'estate di calciomercato che sta per iniziare. Uno di queste è quella relativa a Giacomo Bonaventura che, dopo una stagione da assoluto protagonista, vede il suo contratto avvicinarsi alla sua naturale scadenza. Il ragazzo, scrive la Nazione, si trova molto bene a Firenze ma su di lui è forte l'interesse del Bologna e del suo nuovo tecnico Vincenzo Italiano. La Fiorentina è dunque chiamata oggi a prendere una posizione.



CASTRO RESTA? - Una situazione simile in casa viola è quella di Gaetano Castrovilli, anche lui col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A Palladino piace molto ma i viola devono trattare con l'agente per capire l'effettiva possibilità di una permanenza con un contestuale rinnovo del contratto. la sua permanenza, però, sembra oggi più concreta rispetto ad una manciata di settimane fa.