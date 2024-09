Fiorentina, Palladino: "Colpani può crescere ancora. Vi dico qual è il mio sogno"

Calciomercato.com

Non è stato l'esordio che sognava quello cheha vissuto sulla panchina della Fiorentina con cinque pareggi in altrettante partite. Adesso però, l'ex Monza deve lavorare a fondo nel corso della sosta per riuscire a dare forza e identità alla sua squadra. Nel frattempo, ha rilasciato un'intervista a Dazn dove ha parlato di diversi temi legati alla viola: "Ovviamente voglio cercare di dare il massimo insieme al mio staff per questa società che ha creduto in me e in noi. Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene sapendo che è già stato fatto un bel lavoro prima. Ci sono stati tanti cambiamenti, ma stiamo lavorando per regalare gioie ai nostri tifosi che ci hanno seguiti per tutta l'estate"

- "Portare un trofeo sarebbe il sogno, intanto creiamo un ambiente in cui ci vogliamo tutti bene, la nostra casa, un mattoncino alla volta per arrivare a questi grandi obiettivi. Ho visto grande predisposizione al lavoro, ad apprendere, ad ascoltare, non è scontato. Ci vogliono tempo, pazienza ed errori, è così che si cresce. Vedremo tante cose diverse."- "Mi auguro che Colpani si ripeta, può ancora crescere, ha margini di miglioramento ampi ed è un ragazzo per bene oltre che un grande professionista. Ci teneva davvero a venire qua, a prescindere dalla mia presenza, voleva fortemente fare questo passo e spero che presto possa tornare in Nazionale."