Fiorentina su Luiz Henrique, ma il presidente del Borafogo detta i tempi: "Ecco quando decideremo il suo futuro"

Non è da escludere che la Fiorentina possa decidere di regalare un grande colpo a Raffaele Palladino e ai suoi tifosi nel corso del mercato di gennaio. E' vero, i viola hanno urgenza di inserire un centrocampista (con Folorunsho in pole davanti a tutti) e trovare un profilo che possa fungere da alternativa a Kean, ma nel caso in cui dovessero registrarsi alcune cessioni (Quarta, Kayode) è possibile che i viola cerchino un profilo di respiro internazionale per rinforzare il reparto d'attacco. E il nome in pole è quello distella del Botafogo.- Classe 2001, Luiz Henrique è un esterno d'attacco (e all'occorrenza centravanti) che gode di grande credito in Brasile e in Sudamerica, dove ha appena vinto il Pallone d'Oro continentale. Già nel giro della nazionale maggiore, dove ha già messo a segno due reti, il ragazzo ha però un cartellino molto costoso, oltre 20 milioni di euro e, oltretutto, i viola dovranno sbrigarsi se vogliono accaparrarselo nella sessione di gennaio.

- A dichiararlo è stato il presidente del Borafogo John Textor che, a O Globo, ha parlato così del ragazzo: "Il piano è sempre stato che si trasferisse in Europa. Ma deve essere al momento giusto, e c’è la possibilità che giochi il Mondiale per club con noi (Botafogo). Sono in stretto contatto con i suoi agenti e decideremo tutto nella prima settimana di gennaio”.