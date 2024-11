Fiorentina-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Fiorentina e Verona si affrontano per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il fischio d'inizio è fissato per le 15:00 di domenica 10 novembre 2024 allo stadio Franchi di Firenze. I viola di Palladino stanno volando in campionato ma sono reduci dalla brutta sconfitta europea contro l'Apoel Nicosia. Il Verona arriva al Franchi forte della vittoria contro la Roma nell'ultimo turno che ha dato una bella scossa alla sua classifica.Partita: Fiorentina-VeronaData: domenica 10 novembre 2024Orario: 15:00Canale TV: DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Fiorentina - Verona in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Streaming: DAZNDe Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. ZanettiPalladino rivoluziona la squadra vista a Cipro e schiera i titolarissimi. Gudmundsson è ancora out, confermato Beltran sulla trequarti. I dubbi sono su Cataldi, non al meglio: pronto Bove in mediana. Zanetti deve rinunciare allo squalificato Livramento. Harroui insidia Kastanos dopo il gol segnato alla Roma.

- Fiorentina-Verona sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Gabriele Giustiniani