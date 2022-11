Tutto fatto per il rinnovo di Filipe Luis. Secondo quanto riportato da Marca, il 37enne ex giocatore, tra le altre, di Deportivo La Coruña ed Atletico Madrid, ha accettato una riduzione del suo stipendio ed ha raggiunto un accordo per proseguire per un altro anno con i freschi vincitori della Copa Libertadores. Il suo nuovo contratto andrà quindi in scadenza nel 2023.