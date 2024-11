Foggia-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La cura Zauri sta rigenerando il, alle prese con una stagione da incubo ma che pian piano con l'avvento in panchina dell'ex terzino di Lazio e Atalanta sta riscoprendo un po' di normalità. Satanelli reduci da due vittorie e un pari, col successo in casa della Turris fondamentale per uscire dalla zona Playout.Foggia che nella diciassettesima giornata del Girone C di Serie C affonterà uncol morale a mille, imbattuto da ben 8 turni e reduce da 3 vittorie consecutive che hanno portato i pitagorici nei quartieri alti della classifica.Tutto su Foggia-Crotone: data, orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Foggia-Crotone sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252).Foggia-Crotone, in diretta streaming, sarà invece visibile sia su NOW che Sky Go.