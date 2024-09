Foggia-Giugliano: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Umori contrapposti per, avversarie nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del Girone C di Serie C.Da una parte i rossoneri, incappati nella batosta di Benevento (4-0); dall'altra la squadra di Bertotto, capace di battere il Catania e inserirsi nei quartieri nobili della classifica.Di seguito tutto su data, orario, formazioni, copertura tv e diretta streaming di Foggia-Giugliano.

Foggia-Giugliano sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e in streaming su NOW e Sky Go.