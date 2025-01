Gabigol firma col Cruzeiro: l'Inter aveva una percentuale sulla rivendita

Getty Images

Chi si ricorda? Arrivato in Italia con l'etichetta di grande promessa del calcio brasiliano, la sua parentesi in Serie A è stata breve e negativa. Dopo l'avventura all'Inter, in Brasile ha ritrovato continuità e gol e ora ha iniziato il 2025 con una nuova squadra:, un rinforzo a parametro zero dopo la fine del rapporto con il Flamengo.- Era l'estate del 2016 quando l'Inter investì quasi 30 milioni per prendere il talento brasiliano. "Gabigol", nomen omen dicevano i latini. Non stavolta.. Era arrivato all'Inter in una delle peggiori stagioni degli ultimi tempi, quella dei tre allenatori de Boer, Pioli e Vecchi. Gioca poco, segna solo quel gol. E un anno dopo viene spedito in prestito al Benfica; poi Santos e Flamengo, che lo prende a titolo definitivo. Negli accordi tra Inter e Flamengo era previsto anche il 20% della futura cessione in favore dei nerazzurri, ma essendo andato via a zero non guadagnano niente.

- Lì, in Brasile, a casa sua, rinasce. Nel Santos - dove è cresciuto, scoperto da Zito in una partita di calcio a 5 -trascinando la squadra alla vittoria della Copa Libertadores 2019 e l'anno dopo vince il Pallone d'Oro sudamericano.