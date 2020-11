Prosegue anche in maglia azzurra il magic moment di Gianluca Scamacca.



Dopo le quattro reti messe a segno nelle ultime quattro uscite con il Genoa, tra campionato e Coppa Italia, il centravanti romano ha quest'oggi lasciato il segno anche in Under 21. Suoi infatti i due gol che hanno permesso agli azzurrini di Paolo Nicolato di sbloccare il punteggio nella gara contro il Lussemburgo che ha regalato alla selezione italiana la matematica qualificazione alla fase finale del prossimo campionato europeo di categoria.



Per Scamacca salgono così a sei le reti messe a referto in Under 21 in undici presenze. L'ultima esultanza risaliva però allo scorso 19 novembre, praticamente un anno fa, quando l'ex di Roma e Sassuolo mise anche il suo sigillo nel 6-0 all'Armenia.